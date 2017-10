Swiss Re: uragani costeranno 3,6 miliardi di dollari

Gli uragani negli Usa e nei Caraibi come anche il terremoto in Messico avranno pesanti ripercussioni per Swiss Re. Il riassicuratore calcola per il terzo trimestre costi complessivi di circa 3,6 miliardi di dollari.

Il totale dei danni di Harvey, Irma e Maria e del terremoto di metà settembre in Messico è stimato a circa 95 miliardi di dollari, ha comunicato oggi Swiss Re.

Per l'uragano Harvey, che si è abbattuto il 25 agosto sulla costa texana colpendo in particolare la regione di Huston, si calcolano costi tra i 25 e i 35 miliardi di dollari. Anche per l'uragano Irma, che ha investito la Florida il 10 settembre, gli esperti stimano per i riassicuratori costi tra i 25 e i 35 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l'uragano Maria abbattutosi, dopo Irma, sui Caraibi i danni sono stimati tra i 10 e i 20 miliardi di dollari.