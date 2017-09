Swisscom rischia una multa di 4 milioni di franchi

PolyReg, l'associazione generale di autodisciplina per gli intermediari finanziari, ha inflitto la scorsa primavera una multa di 4,3 milioni di franchi a Swisscom per violazione delle regole contro il riciclaggio.

L'operatore telefonico contesta la competenza di PolyReg e l'ammontare della multa.

L'accusa, resa nota dalla SonntagsZeitung, riguarda i cosiddetti "servizi a valore aggiunto", come ad esempio le linee erotiche o i servizi per acquistare nuove suonerie. Spesso sono all'origine di conflitti con i clienti per i costi esorbitanti. In Italia inoltre gli inquirenti ritengono che questi servizi possano essere utilizzati anche da gruppi mafiosi italiani per riscuotere il pizzo.

Swisscom aveva inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione della PolyReg. In una sentenza del 5 settembre, la Corte però si è dichiarata incompetente in materia e ha deciso di non entrare nel merito.

In una presa di posizione inviata all'ats, Swisscom afferma di non essere sottoposta alla legislazione in materia di riciclaggio per i servizi a valore aggiunto. L'operatore contesta l'accusa e l'ammontare della multa, poiché vi sarebbe un errore nel calcolo degli incassi realizzati con queste prestazioni. "La sanzione è completamente sproporzionata e senza alcun legame con il potenziale rischio di riciclaggio di denaro dei micropagamenti contestati", si legge nella nota.

Swisscom non intende rinunciare a questi servizi, che corrispondono a un bisogno dei clienti, ha indicato una portavoce. I servizi vengono utilizzati anche per consultare risultati sportivi o per acquistare il supplemento di 5 franchi per l'uso dei trasporti pubblici nella regione zurighese durante la notte nei finesettimana, ha aggiunto la portavoce.

PolyReg non era raggiungibile domenica per una reazione.