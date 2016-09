SwissPass: FFS e UTP non memorizzano più dati di controllo

Inoltre, per garantire che in futuro il problema non si ripeta, tutte le imprese hanno provveduto a sostituire il software. È quanto comunica oggi sulla sua pagina internet l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Quest'ultimo afferma di aver verificato negli scorsi mesi se le FFS e l'UTP hanno messo in pratica la sua raccomandazione in questo senso espressa in gennaio.