Swisstopo: novità in vista per gli utenti del sito

Novità in vista per gli utenti del sito dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo): dal primo ottobre sarà possibile scaricare e utilizzare senza limitazioni i geodati in scala 1:500'000 nonché la banca dati con oltre 300'000 nomi di luoghi.

Il capo del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Guy Parmelin, ha infatti autorizzato la revisione parziale dell'Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell'Ufficio federale di topografia (OEmo-swisstopo), si legge in una nota odierna.

Anche i media ne approfitteranno: essi non dovranno più versare oneri per la pubblicazione di geodati nell'ambito dell'informazione quotidiana. In Internet, il portale map.geo.admin per la consultazione di carte dinamiche sarà in futuro utilizzabile liberamente.

Inoltre, i geodati diventeranno sempre più precisi. Dall'ultimo adeguamento dell'ordinanza sulle tariffe di swisstopo, avvenuto otto anni fa, le possibilità in ambito tecnico si sono moltiplicate grazie allo sviluppo di immagini ad alta risoluzione e al loro impiego in prodotti di vario tipo. Oggi è infatti possibile produrre dati di qualità migliore a parità di prezzo, precisa ancora il comunicato.