Syngenta: prolungato termine offerta di ChemChina

Una nuova proroga non è inoltre esclusa, ha indicato oggi ChemChina. È la terza volta che il gruppo cinese prolunga la sua offerta: il colosso statale aveva già prolungato a maggio la sua offerta iniziale fino al 18 luglio e, poi, a luglio sino al 13 settembre.

La fine della transazione, prevista per la fine dell'anno, deve ancora essere approvata da diverse autorità internazionali garanti della concorrenza. In agosto, tuttavia, un'autorità USA aveva dato il proprio via libera all'acquisizione.

L'operazione, che costituisce una delle più importanti mai realizzate nel settore agrochimico e la maggiore all'estero da parte di un'azienda cinese, ammonta a circa 41 miliardi di franchi.