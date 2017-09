Syngenta si procura capitali dopo rilevamento da parte di ChemChina

Il gruppo agrochimico basilese Syngenta vuole raccogliere fondi esterni in relazione al rilevamento da parte di ChemChina.

Le banche BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, MUFG e Santander sono state incaricate di avviare colloqui con investitori a partire dall'11 settembre prossimo, precisa oggi il gruppo basilese. A seconda delle condizioni di mercato, i prestiti saranno emessi in dollari con diverse scadenze sino a a 30 anni e in più tranche, precisa la nota.

Il ricavato sarà utilizzato in primo luogo per rifinanziare i fondi provvisori raccolti per l'acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina.