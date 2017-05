SZ: 90kg di marijuana sequestrati a Brunnen

La droga, imballata in sacchi di plastica, era nascosta dentro mobili immagazzinati in un appartamento vuoto. Nell'ambito dell'inchiesta la polizia ha arrestato uno svizzero di 58 anni e un tedesco di 57. Un altro svizzero di 50 anni, colpito da un mandato di cattura internazionale, è stato arrestato in Bulgaria, mentre un serbo 40enne è tuttora latitante.

Essendo ancora in corso il procedimento aperto dalla Procura cantonale, non possono essere per il momento fornite maggiori informazioni, scrive la polizia in una nota.