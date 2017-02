SZ: chiusa per pericolo frana ferrovia Rigi

Sussiste infatti un ulteriore pericolo di caduta di sassi.

Durante un controllo effettuato ieri sera sulla parete rocciosa nella zona di Kräbel, poco sopra Goldau, ci si è accorti che le reti di protezione contro la caduta di sassi si erano inaspettatamente riempite, verosimilmente a causa del disgelo, ha detto all'ats Stefan Otz delle Ferrovie del Rigi.

Per motivi di sicurezza, per altri controlli e per lo sgombero delle rocce il tratto ferroviario è stato così immediatamente chiuso e lo rimarrà perlomeno fino a domani. Entro il fine-settimana dovrebbe comunque essere riaperto.

La vetta panoramica del Rigi rimane accessibile per ferrovia attualmente solo a partire da Viznau, sulla riva lucernese del lago dei Quattro Cantoni. Tra Goldau e questa località sono in servizio autobus-navetta. Gli altri impianti di risalita sulla montagna, come la funivia da Weggis (LU) sono normalmente aperti.