SZ: collisione frontale con auto polizia, due donne ferite

L'incidente si è verificato alle 5.00 sulla Bahnhofstrasse in direzione di Svitto quando l'automobilista 26enne, per motivi non ancora noti, ha invaso la corsia di contromano andando a scontrasi frontalmente con un'auto della polizia che viaggiava in senso contrario, hanno comunicato oggi le forze dell'ordine cantonali svittesi.

La giovane e la sua passeggera 45enne hanno riportato ferite per cui è stato necessario il trasporto in ospedale. I due poliziotti - una donna e un uomo - a bordo dell'auto di servizio sono rimasti illesi.