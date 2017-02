SZ: diarrea scolari causata da norovirus

L'origine della gastroenterite di massa è stata chiarita oggi in una nota dal laboratorio cantonale svittese, sulla base di esami fecali, mentre nello stesso villaggio di montagna si sono nel frattempo riscontrati altri casi. Poiché questi riguardano anche persone che non avevano frequentato il ristorante in questione, può essere escluso un unico luogo di contaminazione, scrive il laboratorio.

Tutte le persone colpite hanno sofferto di vomito e diarrea per alcuni giorni. In un primo momento si era privilegiata l'ipotesi di una intossicazione alimentare. Gli abitanti di Stoos devono continuare a far bollire l'acqua corrente che consumano a titolo di precauzione, raccomanda il laboratorio cantonale.