SZ: incendio in segheria a Sattel, ferrovia interrotta

Un incendio è scoppiato questa mattina in una segheria di Sattel (SZ). Tutti i dipendenti hanno potuto lasciare l'edificio per tempo e non ci sono per il momento notizie di feriti, ha detto all'ats il portavoce della polizia cantonale David Mynall.