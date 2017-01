SZ: treno si scontra con auto a passaggio a livello

Malgrado la frenata d'emergenza del macchinista, l'urto ha trascinato l'auto per 150 metri. Lo riferisce la polizia cantonale svittese in un comunicato. L'auto è completamente danneggiata ma non si registrano feriti, per il macchinista e l'automobilista solo un grande spavento.

La linea ferroviaria tra Arth-Goldau e Rothenthurm è stata interrotta per circa tre ore e sulla tratta sono stati organizzati dei bus sostitutivi.