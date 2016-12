SZ: vettura finisce la sua corsa incastrata tra due guardrail

Lo indica in una nota la polizia cantonale svittese, precisando che l'automobilista non è riuscito a frenare in tempo mentre stava uscendo dall'autostrada A4 poco prima di Seewen. L'auto da lui guidata, cosa assai rara, ha proseguito la sua corsa sull'erba circostante prima di fermarsi tra i due guardrail. L'uscita dell'autostrada è stata chiusa al traffico per due ore.