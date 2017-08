TAF relativizza rischi per eritrei costretti al rimpatrio

Lo indica una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) pubblicata oggi, in cui si precisa che attualmente l'Eritrea non conosce una situazione di violenza generalizzata.

Un rientro nel Paese africano non può essere considerato come inammissibile, sostiene il TAF respingendo il ricorso di una donna sposata di 29 anni. Questa affermava di aver prestato servizio nell'esercito per diversi anni, ma non è stata in grado di dimostrare di aver disertato. Stando ai giudici sangallesi non corre il rischio di subire maltrattamenti una volta rientrata in patria.

Chi non ha più obblighi nei confronti delle forze armate non deve temere di essere convocato nuovamente dall'esercito, né di essere punito penalmente dopo aver rimesso piede su suolo eritreo. Nel caso della giovane, il TAF parte dal presupposto che essa sia stata congedata regolarmente prima di lasciare il suo Paese. Non vi è pericolo, a suo avviso, neanche per le persone che si trovano già da diversi anni all'estero e che hanno normalizzato la situazione con Asmara, pagando il 2% di imposta sul reddito e firmando una lettera di pentimento.

Gli eritrei spesso vengono ingaggiati come militari per un periodo indeterminato, che può durare molto tempo. Secondo il TAF, la lunghezza media della leva va dai cinque ai dieci anni.

In febbraio, suscitando anche le critiche dell'ONU, il TAF aveva modificato la propria giurisprudenza, introducendo condizioni più severe per l'ottenimento dell'asilo da parte degli eritrei nella Confederazione. Aveva stabilito che il solo fatto di aver lasciato il loro Paese illegalmente non basta per vedersi riconoscere lo status di rifugiato.

A giugno la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha poi respinto il ricorso di un eritreo colpito da misura di espulsione dopo che gli era stato negato l'asilo in Svizzera. Il 27enne si era rivolto a Strasburgo per denunciare una violazione del divieto di tortura e trattamenti degradanti.

Dal canto suo, Fattore di protezione D, una coalizione di 95 ong in difesa dei diritti umani, aveva fatto notare che la questione di un'eventuale violazione dell'articolo della Convenzione di Strasburgo sul divieto di lavoro forzato rimane aperta, perché il richiedente non l'ha sollevata davanti alle autorità svizzere.

Nella sua sentenza, il TAF non si esprime a tal proposito, precisando che resta da stabilire se il servizio militare eritreo debba essere qualificato come una forma di schiavitù.