Taiwan: via libera Corte costituzionale a matrimoni fra gay

La Corte costituzionale di Taiwan si è espressa in favore di matrimoni fra persone dello stesso sesso e ha quindi chiesto al Parlamento di emendare il codice civile in questo senso entro due anni.

La Corte costituzionale di Taiwan ha deliberato a favore della legittimità dei matrimoni gay, facendo dell'isola il primo paese dell'Asia a riconoscere ufficialmente i legami tra persone dello stesso sesso.

La Corte, in un atteso responso, ha affermato che il codice civile in vigore, non permettendo le nozze omosessuali in quanto riconosce solo quelle contratte tra un uomo e una donna, viola due articoli della costituzione della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan.

Le autorità devono rendere esecutive o modificare le relative leggi, in base alla decisione della Corte, nell'arco temporale di due anni senza che le coppie dello stesso sesso debbano presentare documenti per vedere il loro matrimonio riconosciuto.