Tamedia: utile netto in crescita nel primo semestre

Nonostante vendite in flessione, il gruppo editoriale Tamedia ha registrato nel primo semestre dell'anno un utile netto di 76,6 milioni di franchi, in crescita del 37,1% su un anno.

Tale risultato, indica una nota odierna del gruppo, è dovuto soprattutto a minori costi per la previdenza.

Nel periodo in rassegna, le vendite sono diminuite del 5,7% per attestarsi a 475,1 milioni, a causa in particolare del calo delle inserzioni pubblicitarie su carta, scese del 12% su un anno.

L'utile operativo EBITDA ha invece segnato una progressione nei primi sei mesi del 2017 del 27,7% per attestarsi a 127,3 milioni. L'utile operativo EBIT è salito del 55,3% a 95,2 milioni, si legge nel comunicato.

Stando al presidente della direzione generale del gruppo, Christoph Tonini, i primi sei mesi dell'esercizio corrente sono da ritenersi buoni, sui livelli raggiunti l'anno scorso. L'andamento del mercato pubblicitario crea qualche grattacapo, ma l'offerta numerica sta evolvendo in maniera positiva.