Tapiro Misha morto in incendio zoo di Londra

Un guardiano è stato ricoverato per intossicazione da fumo, mentre altri otto sono stati curati sul posto, riferisce la Bbc.

A dare l'allarme per l'incendio, poco dopo le sei del mattino, è stato un uomo, Adnan Abdul Husein, che stava portando a passeggio il suo cane in un parco vicino. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora ignote, nell'Adventure café dello zoo con annesso gift shop, che si trova vicino all'area in cui i bambini possono interagire con gli animali. Il caffè e il negozio sono praticamente andati distrutti, ha riferito il portavoce dei pompieri Clive Robinson.

Sul posto sono arrivati 72 pompieri e dieci autopompe che hanno lavorato tre ore prima di riuscire a domare l'incendio, mentre il personale dello zoo era impegnato a salvare gli animali. Il giardino zoologico rimarrà chiuso fino a nuovo ordine, con gran delusione dei molti bambini che speravano di visitarlo durante le feste natalizie.

Situato all'interno di Regent's park, lo zoo di Londra è stato aperto nel 1846 su un terreno di un ettaro e mezzo. Al momento vi sono ospitati 20.166 animali.