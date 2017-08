TARMED: premi al ribasso nel 2018, Confederazione e Cantoni

Lo ribadiscono oggi Confederazione e Cantoni, dopo aver discusso ieri, nell'ambito della piattaforma "Dialogo sulla politica nazionale della sanità", di misure per contenere i costi della salute.

Visto che i partner tariffali non erano riusciti ad accordarsi su una revisione totale di TARMED, nella seduta del 16 agosto il governo ha deciso di adeguarlo rivedendo al ribasso la remunerazione di diverse prestazioni in precedenza sopravvalutate, ricorda una nota odierna dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I Cantoni sono invitati a vegliare, ciascuno sul proprio territorio, a che i risparmi perseguiti non vengano elusi, aggiunge l'UFSP, rilevando come Confederazione e Cantoni siano concordi nell'affermare che queste economie devono ripercuotersi sui premi del 2018.

La decisione di imporre un ribasso dei premi a partire dal prossimo anno non piace all'associazione degli assicuratori malattia santésuisse. A suo avviso, questa richiesta è "insostenibile dal punto di vista economico" in quanto avanzata prima di aver potuto accertare tagli concreti ai costi, si legge in un comunicato diffuso il 18 agosto.