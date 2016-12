Telescopio Hubble fotografa gigantesco laser cosmico

Ospita una sorgente di fasci di microonde dal nome esotico di megamaser, che è 100 milioni di volte più brillante delle analoghe sorgenti presenti nella Via Lattea.

L'immagine ad alta risoluzione è stata ottenuta sovrapponendo più foto acquisite in diverse lunghezze d'onda dal telescopio spaziale gestito dall'Ente Nazionale per le attività Spaziali e Areonautiche degli Stati Uniti d'America (Nasa) e dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

In questo modo gli astronomi hanno potuto osservare per la prima volta in dettaglio la struttura della galassia, scoprendo che questa ha un doppio nucleo e che per questo potrebbe essere nata dalla fusione di due galassie. Il doppio nucleo è costituito da due strutture chiamate IRAS 16399N e IRAS 16399S, distanti fra loro oltre 11'000 anni luce e immerse nello stesso vortice di gas cosmico e polveri all'interno del quale interagiscono, dando alla galassia la particolare forma di un bocciolo di rosa.

I due nuclei sono molto diversi. Quello più a Sud, cioè IRAS 16399S, è un'incubatrice di stelle in cui si formano nuovi astri ad una velocità incredibile e ospita anche un buco nero dalla massa 100 milioni di volte maggiore a quella del Sole. Il nucleo più a Nord, ovvero IRAS 16399N, è invece molto diverso, tecnicamente viene chiamato Linear (Low Ionization Nuclear Regione Emission) ed è una sorgente la cui radiazione è emessa soprattutto dal gas.