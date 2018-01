Tempesta Burglind: danni per almeno 40 mio, stimano assicurazioni

La previsione pare comunque modesta dato che, visto il periodo di ferie, nuove segnalazioni di danni giungeranno agli assicuratori nei prossimi tempi.

L'ats ha realizzato oggi un'indagine tra gli assicuratori cantonali. La regione che più ha sofferto è il canton Berna, dove si stimano fino a 5000 sinistri per costi compresi tra sei e dieci milioni di franchi. Per formulare questa previsione, l'assicurazione fabbricati cantonale GVB si affida all'esperienza accumulata con fenomeni analoghi del passato, ha spiegato al radiogiornale regionale di SRF Julia Zosso, della GVB.

Fino a stamani all'assicurazione erano pervenute 1500 segnalazioni. La regione di Thun, nell'Oberland, sembra essere quella più colpita. Zosso ha sottolineato che i danni sono molto più modesti di quelli causati dalla tempesta Lothar nel 1999, che nel solo canton Berna provocò costi di oltre 100 milioni di franchi.

Nei Grigioni la tempesta di ieri - chiamata Burglind nelle aree tedescofone d'Europa, Eleanor altrove - sembra aver flagellato soprattutto la Valle del Reno nella regione di Coira. L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) finora ha raccolto oltre 100 segnalazioni di sinistri, ma non è in grado di quantificare i danni.

L'assicurazione di Zurigo stima i danni a oltre 2 milioni di franchi per 2000 probabili segnalazioni. Nella Svizzera centrale i Cantoni di Lucerna, Zugo e Nidvaldo prevedono spese per nove milioni. L'ats non ha invece potuto raccogliere stime significative per Uri, Svitto e Obvaldo, dove l'assicurazione contro i danni della natura è obbligatoria, ma può essere stipulata con privati. A Glarona per ora non vi è ancora una previsione.

A Soletta l'ammontare dei danni dovrebbe situarsi oltre i cinque milioni di franchi, in Argovia tra quattro e cinque, a Sciaffusa tra uno e due, a Basilea Città fino a due, e a Basilea Campagna uno.

Poche le stime disponibili per la Romandia. A Neuchâtel finora i sinistri segnalati ammontano a un milione di franchi.

L'assicuratore privato francese Axa per l'insieme della Svizzera mette in conto costi di oltre due milioni di franchi. Dal canto suo la Mobiliare per ora ha ricevuto segnalazioni per due milioni e prevede costi dell'ordine di quattro.