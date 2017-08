Tempesta Harvey ferma aziende svizzere

Poiché la zona colpita è la sede principale del commercio e della produzione dell'industria petrolifera e chimica, il maltempo nuoce particolarmente ad aziende in questo settore.

Il gruppo elettrotecnico zurighese ABB non ha registrato danni ai propri edifici, ha riferito oggi all'ats il portavoce della multinazionale Domenico Truncellito confermando una notizia pubblicata dalla "AZ Nordwestschweiz". Nessun impianto di produzione si trova nella regione di crisi e la fabbricazione americana della multinazionale è intatta. Tuttavia, 600 collaboratori sono colpiti dalle conseguenze dall'urgano. Sul posto è stata istituita un'équipe di crisi che si occupa dei lavoratori coinvolti. Si tratta ad esempio della ricerca di alloggi di emergenza e di aiuti finanziari.

Nella regione in cui si è abbattuto l'uragano, il gruppo gestisce un centro di dimostrazione ed esercitazione come anche uno stabilimento di distribuzione per i clienti locali. Per motivi di sicurezza gli impianti sono stati chiusi, ha aggiunto Truncellito.

Per motivi di sicurezza, il gruppo logistico basilese Panalpina aveva sospeso a inizio della settimana le attività a Houston a causa delle gravi inondazioni. Oggi ha annunciato di averle riprese. La sede ha subito danni a causa del vento, ma non per l'acqua. L'approvvigionamento elettrico funziona, ha riferito all'ats la portavoce Sara Vermeulen. Poiché il porto di Houston è stato chiuso, Panalpina ha offerto ai clienti tratte alternative. L'azienda ha inoltre avviato una raccolta di fondi per aiutare le persone coinvolte. Panalpina è un importante fornitore di servizi di logistica per il settore petrolifero. Dall'arrivo dell'uragano, società come Shell ed ExxonMobil hanno chiuso raffinerie e impianti di produzione.

Tra le aziende chimiche che hanno dovuto fermare la produzione figura anche Ineos, società con un fatturato di 40 miliardi di dollari (40,2 miliardi di franchi) con sede a Rolle (VD). Lo stesso vale per il gruppo chimico americano Huntsman che dovrebbe rilevare la basilese Clariant e che ha sede a Houston.