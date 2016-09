Terra 'vulnerabile' a impatto asteroidi, scienziato Casa Bianca

Ad ammetterlo il top consigliere scientifico di Obama, John Holdren.

Il Direttore dell'ufficio per la SCienza e le Tecnologie della Casa Bianca, Holdren - durante un incontro al Goddard Space Center della Nasa - ha detto senza mezzi termini che c'è ancora molto da fare per prevenire la possibilità di tragedie come l'esplosione di una meteora avvenuta a Chelyabinsk in Russia nel 2013 che ha ferito 1200 persone: "Sappiamo che questi eventi possono accadere e non siamo preparati a tutto campo per ipotesi simili, ma siamo sulla giusta traiettoria".

"Se vogliamo che la nostra civiltà sia capace tanto quanto la nostra tecnologia permette - ha spiegato - dobbiamo essere pronti perché questi rari eventi possono produrre danni alla Terra, 65 milioni di anni fa i dinosauri sono stati estinti da ciò e dobbiamo essere più furbi di loro".

Holdren ha quindi discusso il prossimo programma della Nasa chiamato in sigla ARM ('Asteroid Redirect Mission') che dovrebbe far comprendere meglio le asteroidi e i loro 'comportamenti', nonché sperimentare le nuove tecnologie necessarie a spedire gli uomini su Marte.