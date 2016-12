Terremoti: Cile, sisma magnitudo 7.7, allerta tsunami

Secondo l'allerta diramata dopo la scossa di terremoto sono possibili "onde pericolose" in un raggio di 1.000 chilometri dall'epicentro del sisma.

L'agenzia cilena per le emergenze ha ordinato l'evacuazione delle zone costiere nella regione di Los Lagos. "Per precauzione è stata ordinata l'evacuazione nelle aree di Biobio, Los Rios e Ayesen", è scritto in una nota dell'agenzia riportata dalla Bbc.