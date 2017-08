Terremoto Ischia: due morti, si scava per bimbi

Sono due i morti provocati dal sisma di magnitudo 4.0 che ieri sera, poco prima delle 21:00, ha colpito l'isola di Ischia, in particolare il comune di Casamicciola. I feriti sono invece 39, dei quali uno grave.

Nel frattempo ci sono anche buone notizie: è stato infatti estratto vivo dai vigili del fuoco uno dei due bambini rimasti sotto le macerie. Si tratta di Mattias: il bimbo sta bene. I pompieri hanno ormai raggiunto e stanno lavorando per estrarre anche Ciro. Anche lui sta bene, secondo le informazioni dei soccorritori.

Gli sfollati sono 2000 a Casamicciola e altri 600 a Lacco Ameno, numeri resi noti dal capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, che ha incontrato i sindaci dell'isola per fare un primo punto della situazione. Escluso l'allestimento di tendopoli, per l'accoglienza degli sfollati si confida di far ricorso alle diverse strutture ricettive presenti sull'isola verde.

Erano le 20.57 di ieri sera quando la terra ha iniziato a tremare. Per i turisti, tantissimi in questo periodo sull'isola verde, e per i residenti, l'estate si è fermata nel peggiore dei modi. Prima un boato poi la consapevolezza di quello che stava accadendo. Le suppellettili che cadevano, i mobili che si spostavano e poi il black-out, i crolli. "È stato peggio del terremoto del 1980", racconta Giovanni. È stato un incubo che piano piano ha preso forma.

E c'è chi fugge. Sono i turisti che hanno letteralmente preso d'assalto il primo traghetto partito per Pozzuoli mentre c'è chi dorme in strada, su una panchina, aspettando le prossime navi per Napoli.