Terremoto Ischia: poco dopo le 5 lieve scossa dell'1.9

Non si ha notizia al momento di nuovi crolli o danni alle persone.

Nel frattempo una trentina di persone ha scelto di trascorrere la notte nelle tende allestite nel campo sportivo Monte Tabor di Casamicciola, dopo il sisma di ieri. "È un campo di appoggio per chi ne avesse bisogno, non una tendopoli", spiegano dalla Protezione civile. Una decina le tende allestite: già questa notte ci sarebbe stato posto per tutti in albergo - viene spiegato - ma le persone presenti ora al campo hanno scelto di dormire lì e andare in hotel domani.