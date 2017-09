Tesla cresce in Germania, raddoppiate vendite primi sei mesi

Tesla cresce con decisione in Germania. Il gruppo statunitense di auto elettriche ha raddoppiato le consegne nel Paese nel primo semestre, portandole a 2075 veicoli.

È quanto ha dichiarato Jochen Rudat, numero uno della società per Germania, Austria e Svizzera in un'intervista alla Stuttgarter Zeitung, come riporta Bloomberg.