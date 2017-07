Tesla: a fine mese le prime Model 3 da 35 mila dollari

Entreranno in produzione venerdì prossimo e saranno consegnate il 28 luglio i primi 30 esemplari della Model 3 Sedan, il terzo modello di auto della Tesla, che proponendola ad prezzo di 35 mila dollari si prepara a diventare un produttore di massa di auto elettriche.

Lo ha annunciato su Twitter Elon Musk, fondatore e chief executive della società.

La produzione salirà progressivamente, con 100 vetture in agosto, 1500 in settembre e 20 mila al mese a partire da dicembre. Il nuovo modello dovrebbe consentire a Tesla di raggiungere le 500 mila auto l'anno nel 2018.

Finora la casa automobilistica aveva sfornato solo due modelli ma entrambi con prezzi molti più alti. La produzione della nuova vettura comincerà nello stabilimento di Fremont, California, ma Musk sta cercando ulteriori impianti di assemblaggio. In vista della Model 3, Tesla ha costruito una gigantesca fabbrica in Nevada da 5 miliardi di dollari per realizzare le batterie necessarie alle auto elettriche.