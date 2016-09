Test etilometrico avrà valore probatorio da 1° ottobre

Il prossimo 1° ottobre sarà introdotto in Svizzera l'accertamento etilometrico probatorio. In futuro, durante i controlli stradali da parte della polizia il prelievo del sangue verrà effettuato solo in casi eccezionali, indica l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Ad essere rilevata - spiega una sua nota - non sarà più la quantità di alcol nel sangue, bensì la sua concentrazione nell'aria espirata. Cambieranno pertanto unità di misura e valori, ma regole e norme non subiranno un inasprimento e rimarranno invariate.

L'introduzione del nuovo metodo avverrà gradualmente, in attesa che tutti i Cantoni dispongano degli apparecchi abilitati.

L'inabilità alla guida può essere accertata già oggi tramite un test etilometrico. Il risultato ha tuttavia valore probatorio soltanto se inferiore allo 0,80 per mille e se riconosciuto dal soggetto interessato mediante apposizione della firma. In tutti gli altri casi lo stato di ebbrezza deve essere avvalorato da un esame del sangue.

I nuovi etilometri sono invece in grado di rilevare la concentrazione di alcol nell'aria espirata in modo così preciso e affidabile che l'esito acquista valenza probatoria in sede giudiziale, scrive l'USTRA.

Per escludere qualsiasi possibilità di errore, l'apparecchio effettua due misurazioni a distanza di pochi secondi l'una dall'altra: soltanto se entrambi i valori coincidono viene visualizzato un risultato valido. I soli apparecchi a essere ammessi sono quelli omologati e periodicamente tarati dall'Istituto federale di metrologia METAS.

Il nuovo metodo determina una modifica di unità di misura e valori. Gli etilometri non indicano più l'alcolemia espressa in per mille (grammo di alcol per chilogrammo di sangue), bensì i milligrammi di alcol per litro di aria espirata (mg/l). Le cifre si dimezzano, ma nella sostanza corrispondono ai limiti già noti: l'attuale tasso alcolico dello 0,5 per mille equivarrà a 0,25 milligrammi al litro, lo 0,8 per mille a 0,4 milligrammi al litro. Regole e norme rimarranno pertanto invariate.

L'accertamento etilometrico probatorio, di cui il Consiglio federale ha fissato l'introduzione per il 1° ottobre 2016, è parte integrante del programma "Via Sicura", varato dal Parlamento nel 2012 per aumentare la sicurezza stradale. Ci vorrà tuttavia ancora del tempo prima che tutti i corpi di polizia siano attrezzati con i nuovi apparecchi, scrive l'USTRA. Sino ad allora il controllo del tasso di alcolemia continuerà a essere effettuato tramite il prelievo del sangue.

Questo tipo di test non scomparirà comunque del tutto: potrà essere disposto dalla polizia in determinati casi (sospetta assunzione di sostanze stupefacenti o di medicinali, consumo di alcol successivo, malattie delle vie respiratorie, incidente) o richiesto dagli stessi conducenti.

Il nuovo sistema ha tre vantaggi, secondo l'USTRA: elimina il prelievo del sangue in ospedale, è più economico e l'esito è disponibile nel giro di pochi minuti. Inoltre ha già dato buoni risultati ed è accettato da molti anni in altri Paesi come Francia, Austria, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Italia, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Germania.