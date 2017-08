TF conferma prolungamento detenzione preventiva Sonko

Il Tribunale federale (TF) ha confermato il prolungamento della detenzione preventiva per l'ex ministro dell'interno del Gambia, Ousman Sonko, sospettato di crimini contro l'umanità.

I supremi giudici di Losanna hanno respinto un suo ricorso contro la decisione annunciata a giugno dal Tribunale penale federale (TPF).

La sentenza pubblicata oggi si riferisce al prolungamento fino al 25 luglio scorso, che era stato chiesto in aprile dal Ministero pubblico della Confederazione. Nel frattempo la Procura federale ha esteso l'indagine penale ad altri reati e ha ottenuto una ulteriore proroga fino al 25 ottobre. Quest'ultima non è trattata nella presente sentenza, fa notare il TF in un comunicato.

Secondo il tribunale di Losanna il TPF, sulla base delle indagini condotte fino alla sua decisione, poteva a giusta ragione ammettere l'esistenza di sospetti sufficienti riguardo ai crimini contro l'umanità rimproverati a Sonko.

Il 48enne africano, rammenta il Tribunale federale, è sospettato di essere responsabile di atti di tortura commessi dalle forze di polizia e dal personale carcerario a lui sottoposti, oppure da gruppi ad essi legati, quando era ministro dell'interno sotto il regime del presidente Yahya Jammeh, tra ottobre 2006 e settembre 2016.

Sonko - scrive il TF - è sospettato di atti di tortura che costituirebbero crimini contro l'umanità se "commessi nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico contro la popolazione civile".

Per ammettere l'esistenza di un sospetto sufficiente, rilevano i giudici di Mon Repos, il TPF di Bellinzona si è basato in particolare su due rapporti indipendenti di relatori speciali delle Nazioni Unite sulla tortura e sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie in Gambia.