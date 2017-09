TGV Lyria rivede tariffe per allinearsi a low-cost

L'accesso alla prima classe sarà "democratizzata", indica il direttore della società Andreas Bergmann.

Il percorso da Ginevra a Parigi in classe standard sarà proposto a partire da 34 franchi e la prima classe da 57 franchi. Si aggiungerà una "prima business", per mediamente un po' più di 200 franchi, spiega Bergmann in un'intervista pubblicata oggi da Le Temps. In questa categoria, sarà offerto un servizio di alta gamma e la flessibilità sarà totale, precisa il direttore della società detenuta per il 74% dalla SNCF e per il 26% dalle Ferrovie federali svizzere.

A livello di affari, dopo gli anni 2015 e 2016 molto difficili, TGV Lyria osserva una netta ripresa. "La contrazione del fatturato, in particolare dopo gli attentati di Parigi è stata del 15%. Ma la ripresa è, da allora, spettacolare", rileva Bergmann. La crescita è a due cifre per un tasso di occupazione di oltre l'80% e 5 milioni di passeggeri l'anno scorso, precisa.

TGV Lyria ha l'intenzione di acquisire una nuova flotta entro il 2020. Il progetto, che deve ancora ricevere l'avallo del consiglio di amministrazione, è valutato a oltre mezzo miliardo di franchi, secondo Bergmann. La società migliorerà anche le connessioni wi-fi nei suoi vagoni. L'investimento ammonterà a diverse decine di milioni di franchi.