Thailandia: selfie con il coccodrillo, ma rettile la morde

Voleva un selfie con il coccodrillo, ma si è avvicinata troppo al rettile che in un attimo le ha dato un morso. È successo al Khao Yai National Park, in Thailandia.

La malcapitata, una turista francese di 40 anni, si è accovacciata vicino al coccodrillo per farsi la foto.

Dopo lo scatto si è rialzata, ma ha inciampato e il rettile è scattato per morderla alla gamba. La donna, ferita anche per colpa della sua imprudenza, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma la sua vita non sarebbe in pericolo.