Tillerson, restare in accordo con Iran è interesse Usa

Lo afferma il segretario di Stato americano Rex Tillerson che in un'intervista alla Cnn sembra prendere le distanze dall'offensiva lanciata dal presidente Donald Trump contro la storica intesa del 2015.

Cambiando tema, Tillerson ha affermato che "lo sforzo diplomatico con la Corea del Nord andrà avanti fino a che non cadrà la prima bomba".

"Il presidente Trump ha chiarito che vuole risolvere la questione diplomaticamente. Non sta cercando di andare in guerra, mette solo in chiaro che ci sono opzioni militari", ha aggiunto Tillerson.