Top manager svizzeri sono i più pagati, Ermotti terzo in Europa

Il valore mediano dei compensi ricevuti l'anno scorso dai dirigenti delle sette società elvetiche comprese fra le 100 più grandi europee si è attestato a 10,3 milioni di euro, l'equivalente di 11,8 milioni di franchi nel cambio attuale.

Sensibilmente staccati dietro agli svizzeri figurano gli inglesi (7,4 milioni di euro), gli spagnoli (5,6) e i tedeschi (5,1). I "mega-direttori" dell'Europa più settentrionale si accontentano invece in media di 1,8 milioni di euro.

A titolo di paragone per guadagnare quanto un dirigente di punta elvetico lo svizzero comune - salario mediano mensile nel privato 6189 franchi, ultimo dato disponibile 2014 - deve lavorare 159 anni. Per un ticinese (salario mediano 5125 franchi) i tempi si allungano ulteriormente: si tratta di aspettare l'anno dopo Cristo 2209, fra 192 anni. Oppure, detto in altri termini, per i suoi primi tre minuti in ufficio l'alto dirigente è compensato più che un dipendente comune per tutta la giornata.

La busta paga più pesante (14,4 milioni di euro) è andata anche l'anno scorso all'indiano Rakesh Kapoor, CEO della multinazionale britannica Reckitt Benckiser. Il 59enne ha guadagnato comunque nettamente meno dell'anno precedente (20,9 milioni), perché gli è stato ridotto il bonus.

Lo stesso è avvenuto peraltro - in modo meno marcato - al secondo e al terzo in classifica: Martin Sorrell, fondatore e CEO del gruppo pubblicitario e di pubbliche relazioni inglese WPP, ha staccato un assegno di 13,3 milioni, mentre il presidente di direzione di UBS Sergio Ermotti si è visto accreditare 12,3 milioni. Il 57enne ticinese si conferma terzo nonostante una diminuzione del compenso (2015: 13,1 milioni).

Quarto è il numero uno del gruppo informatico tedesco SAP e subito dopo vi sono tre dirigenti di multinazionali svizzere: i CEO di Novartis Joseph Jimenez (10,8 milioni), di Roche Severin Schwan (10,6 milioni) e di Credit Suisse Tidjane Thiam (10,3). Complessivamente quindi in Svizzera sono attivi quattro dei dieci membri dell'esclusivo club degli ultrapagati d'Europa.

Il compenso medio diretto (stipendio fisso e gratifiche, senza però contributi previdenziali e prestazioni accessorie) di tutti i boss delle 80 più grandi aziende europee si è attestato a 5,4 milioni. Rispetto all'anno precedente vi è stato un calo del 6%, dovuto a un taglio dei bonus, ha spiegato all'ats Olaf Lang, dirigente presso Willis Towers Watson.

Sono state passate al setaccio anche le retribuzioni delle 23 società elvetiche comprese nell'indice borsistico SLI: è emerso che la busta paga media è di 4,4 milioni di euro, in progressione del 12% nel confronto con il 2015.

Secondo Lang le normative entrate in vigore in seguito all'approvazione dell'iniziativa Minder sulle retribuzioni abusive - approvata dal popolo nel 2013 con il 68% di sì e da tutti i cantoni - non hanno finora avuto alcun influsso sugli stipendi.