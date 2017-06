Torino: panico durante partita, mille feriti

Il panico, forse causato da un petardo, si è scatenato mentre in piazza una folla di migliaia di persone stava assistendo alla finale di Champions League Juventus-Real Madrid davanti a uno dei due maxi schermi allestiti in città.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo il terzo goal del Real la folla, come impazzita, ha cominciato a fuggire dalla piazza travolgendosi a vicenda. Ad aggravare la situazione il crollo di una ringhiera a protezione di uno degli ingressi sotterranei del parcheggio di piazza San Carlo che ha fatto precipitare sulle scale sottostanti le persone che vi erano appoggiate.

"Urlavano e spingevano, ed è cominciato un fuggi fuggi generale", dicono alcuni testimoni. "Sembrava di stare all'Heysel". La dinamica e le prime testimonianze hanno subito fatto pensare all'equivoco terrorismo: qualcuno ha urlato creando l'impressione di un attentato, fino a risvegliare gli incubi inconsci nei giorni del terrore globale.

Poi, è emersa la dinamica: un petardo, "forse fatto esplodere in modo incosciente, ha scatenato il panico", spiega il questore di Torino, Angelo Sanna. La gente ha iniziato a correre e, nella calca, è venuta giù la ringhiera di una scala del parcheggio sotterraneo.

La maggior parte dei feriti è stata medicata per lievi contusioni e tagli, ma otto sono stati trasportati all'ospedale in codice rosso. I più gravi sono una donna e un bambino di poco più di sette anni ricoverato in rianimazione per schiacciamento toracico e cranico.

Intanto al momento sono due gli sciacalli denunciati dai carabinieri perché sorpresi a frugare tra gli effetti personali abbandonati dalla folla in fuga. Sempre i carabinieri hanno restituito ai genitori tre bambini che si erano smarriti nella calca.