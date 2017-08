TPF: 2 anni e sei mesi a ex agente Argo1

Il Tribunale penale federale (TPF) ha confermato la condanna di due anni e mezzo, di cui sei mesi da espiare, per il 33enne luganese di origine turca, ex agente di sicurezza della Argo1, che ha fatto opera di proselitismo per un gruppo radicale islamico.