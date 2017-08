TPF: processo per fallito attentato giornale albanofono Bota Sot

L'imputato dovrà rispondere davanti al Tribunale penale federale (TPF) di ripetuto tentativo di assassinio e infrazione alla legge sulle armi.

L'uomo è accusato dal Ministero pubblico della Confederazione di aver voluto uccidere, il 27 settembre 2002, più membri della redazione con un pacchetto esplosivo contenente una bomba a mano. Così facendo - si legge sul sito internet del TPF - egli "avrebbe accettato il rischio che altre persone, trovatesi nelle vicinanze al momento dell'apertura del pacchetto, venissero altresì ferite mortalmente". Inoltre l'imputato, senza autorizzazione, avrebbe custodito presso la sua abitazione una pistola con le relative munizioni.

La granata a frammentazione era stata nascosta in una fornitura di vino e inviata al caporedattore da un ufficio postale di Zurigo-Oerlikon. Il destinatario tuttavia non si trovava in ufficio e la sorella aveva preso in consegna il pacco, recapitandolo alla sua abitazione, indica la requisitoria della Procura federale.

L'esplosione non era avvenuta per pura fortuna: l'uomo aveva aperto il pacchetto lateralmente e il meccanismo di innesco della bomba non aveva funzionato. Chiamati sul posto, gli artificieri della polizia zurighese erano poi riusciti a disinnescare l'ordigno.

Il confronto del DNA ha portato all'arresto del presunto autore dopo quasi 15 anni. Nel dicembre del 2016 è stato prelevato un campione di DNA al 41enne dopo il suo coinvolgimento in una rissa di fronte a un locale di Zurigo. Il 31 gennaio la polizia lo ha arrestato al suo posto di lavoro e da allora sta scontando anticipatamente la pena, inizialmente nella prigione regionale di Berna e ora in quella ubicata nell'aeroporto di Zurigo.

La granata utilizzata per il pacco bomba è stata consegnata all'imputato da un anziano in Macedonia, si legge nell'atto d'accusa. Sarebbe un regalo per il servizio prestato nel 2001 nell'Esercito di liberazione del Kosovo (UCK). L'imputato ha affermato di aver trasportato in Svizzera l'ordigno esplosivo nella sua auto attraverso la frontiera di Chiasso e di averla inizialmente esposta nel salotto di casa.

Le richieste di pena della Procura federale non sono ancora rese note e verranno annunciate nel corso dell'udienza. Il verdetto è atteso per il 20 settembre.