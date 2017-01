Traffico di carne: 41enne contrabbanda 68 tonnellate in 15 anni

Un cittadino 41enne di Capo Verde, domiciliato in Francia, è stato arrestato per traffico illegale di carne. In quindici anni l'uomo ha importato illegalmente 68 tonnellate di merce, distribuite principalmente a dei clienti privati in tutta la Svizzera romanda.