Transgourmet si espande in Russia, rileva società moscovita

Transgourmet si espande in Russia: la filiale di Coop attiva nel commercio all'ingrosso rileva la totalità di Global Foods, azienda con sede a Mosca che rifornisce ristoranti, hotel e mense aziendali. Non sono noti i dettagli finanziari dell'operazione.

Transgourmet lavora con successo insieme alla Global Foods già da diversi anni, si legge in un comunicato odierno. La società moscovita ha realizzato nel 2016 un fatturato di 2 miliardi di rubli (34 milioni di franchi) e può contare su 250 dipendenti.

Con oltre 26'000 collaboratori e ricavi per 8,5 miliardi di franchi Transgourmet si definisce la seconda azienda in Europa nel settore commerciale del cash&carry - distribuzione di prodotti a utenti professionali - e del rifornimento all'ingrosso. Il gruppo è organizzato in quattro segmenti geografici, ha la propria sede principale a Basilea e fa parte del gruppo Coop.