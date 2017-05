Tre feriti in rissa a Neuchâtel, due sono gravi

Tre feriti, di cui due gravi, sono il bilancio di un violento alterco, sfociato in uno scontro a colpi di coltello, avvenuto in un appartamento a Neuchâtel ieri mattina attorno alle 7.50. Una quarta persona ne è uscita indenne.

Il ferito più grave è stato elitrasportato all'Inselspital di Berna, mentre gli altri due sono stati ricoverati all'ospedale di Pourtalès di Neuchâtel, indica in una nota odierna la polizia cantonale.

Le forze dell'ordine non hanno fornito ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Una procedura penale è stata aperta dal ministero pubblico e delle indagini sono attualmente in corso per stabilire la dinamica dei fatti.