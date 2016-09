Tregua a rischio in Siria, alta tensione Putin-Obama

Tregua sempre più fragile in Siria, dove gli attivisti denunciano le uccisioni dei primi 13 civili dalla sua entrata in vigore e ancora non c'è traccia degli aiuti umanitari che dovevano essere portati alle popolazioni.

In compenso assumono toni sempre più polemici le dichiarazioni incrociate tra gli Usa e la Russia, i due co-sponsor dell'iniziativa di pace.

Oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato americano John Kerry sono tornati a parlarsi al telefono, ma le tensioni non accennano a diminuire. Il presidente Vladimir Putin ha accusato gli Usa di non avere ancora collaborato per individuare e separare i miliziani qaidisti del Fronte Fatah ash Sham (ex Al Nusra) dagli altri gruppi dell'opposizione per poterli bombardare. Il risultato, ha aggiunto, è che "vediamo le forze terroristiche che stanno cercando di riorganizzarsi".

Una risposta, quella del capo del Cremlino, al duro messaggio inviato nella tarda serata di ieri dal presidente americano Barack Obama, secondo il quale gli Usa "non faranno altri passi negli accordi con Mosca finché non vedranno sette giorni continui di violenza ridotta e di duraturo accesso umanitario".

Per adesso, invece, le popolazioni allo stremo non hanno visto nemmeno l'ombra degli attesi convogli umanitari. Mentre le violenze aumentano gradualmente in molte regioni del Paese, compresa Aleppo e i sobborghi intorno a Damasco. La Russia ha accusato i gruppi armati dell'opposizione di avere violato la tregua almeno 55 volte nelle ultime 24 ore. Sul fronte degli attivisti dell'opposizione, invece, l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus) parla di almeno 13 civili uccisi, tra i quali cinque bambini, in bombardamenti governativi, anche con l'aviazione, nelle province di Aleppo, Idlib e Homs.

Secondo l'Ondus la Turchia ha intanto inviato nuove truppe nel nord della Siria per appoggiare i gruppi ribelli suoi alleati nell'operazione 'Scudo dell'Eufrate'. Un'offensiva diretta non solo contro l'Isis ma anche contro le milizie curde dell'Ypg. Ankara aveva compiuto nelle ultime settimane raid anche in Iraq contro formazioni curde. E oggi è stato l'Iran ad aprire il fuoco con l'artiglieria per colpire una regione irachena dove hanno le loro basi i miliziani del Partito democratico curdo iraniano (Pdki). Secondo fonti curde, alcune case sono state danneggiate e decine di famiglie sono state costrette a fuggire.

A fare chiarezza sulla confusa situazione che regna in Siria anche in regime di cessate il fuoco non aiuta certo il mistero che ancora circonda l'accordo siglato tra Russia e Usa la settimana scorsa. Putin è tornato oggi a chiedere a Washington di acconsentire alla sua pubblicazione. Se ciò non è stato ancora fatto, ha detto il capo del Cremlino, si deve alle resistenze degli Usa che vogliono "mantenere il potenziale offensivo" nei confronti delle forze governative fedeli ad Assad.

Nel frattempo due razzi provenienti dalla Siria e diretti verso la parte delle Alture del Golan occupate da Israele sono stati intercettati oggi pomeriggio dal sistema di difesa israeliano Iron Dome. L'ultimo di una serie di episodi che in due settimane hanno visto almeno sei razzi fuori controllo arrivare dalla Siria sul versante israeliano e l'aviazione dello Stato ebraico reagire con raid in cui sono state colpite postazioni di artiglieria governative siriane.