Treno con 350 passeggeri bloccato in galleria Lötschberg

Un treno Eurocity delle FFS diretto a Milano, con a bordo 350 persone, ha bloccato per circa due ore e mezzo stamane la galleria ferroviaria di base del Lötschberg, tra Frutigen (BE) e Visp (VS) a causa di un guasto tecnico.