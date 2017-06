Trinidad e Tobago unico Paese sulla lista nera dell'OCSE

Lo fa sapere oggi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che presenterà tale "black list" durante il vertice del G20 in programma i prossimi 8 e 9 luglio.

Trinidad e Tobago si trova sempre nella categoria dei cosiddetti "Paesi non cooperativi", visto che "non è stato in grado di dimostrare progressi che consentono un cambiamento di statuto", ha precisato in una nota odierna l'OCSE, che è stata incaricata di stilare una lista nera dei paradisi fiscali.

Stando all'organizzazione, un solo altro Paese soddisfa solo "parzialmente" i suoi obblighi in materia di lotta all'evasione, le Isole Marshall.

Panama - al centro di uno scandalo mondiale l'anno scorso dopo la rivelazione dei cosiddetti "Panama Papers" - figura invece nella categoria dei Paesi che "rispettano ampiamente" i criteri, accanto ad Andorra, Emirati Arabi Uniti, Libano, Guatemala, Vanuatu e Samoa.

Per quanto riguarda la Svizzera, essa si trova nella categoria dei Paesi che hanno "ampiamente raggiunto" gli obiettivi prefissati dall'organizzazione, assieme a Stati Uniti, Regno Unito e Germania.

Per evitare di figurare sulla lista nera e di essere additati dalla comunità internazionale, i Paesi "minacciati" hanno moltiplicato nelle ultime settimane i contatti con l'OCSE, al fine di dimostrare il rispetto di almeno due criteri su tre stabiliti dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali.

Il primo criterio è l'"ampio" rispetto delle regole concernenti lo scambio di informazioni su richiesta. Il secondo è l'impegno ad applicare gli standard sullo scambio automatico di informazioni, che entreranno in vigore nel 2018.

Il terzo criterio consiste, dulcis in fundo, nel partecipare a una convenzione multilaterale di assistenza reciproca o a una rete di scambi sufficientemente ampia da consentire scambi su richiesta o automatici. L'OCSE presenterà la sua valutazione nel corso del summit del G20 che si svolgerà ad Amburgo i prossimi 8-9 luglio.