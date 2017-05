Troppo stress gestante influenza feto attraverso la placenta

Lo stress della mamma - se continuato nel tempo - può trasmettersi al feto attraverso il liquido amniotico e non è escluso che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi di salute per il nascituro.

È quanto rivela uno studio su gestanti pubblicato sulla rivista Stress. Condotto da esperti dell'Università di Zurigo e dell'Istituto Max Planck di Monaco, lo studio mostra anche che uno stress momentaneo, non duraturo, non ha influenza particolare sul feto che resta protetto da esso.

In passato studi su animali hanno mostrato che la presenza di ormoni dello stress nel liquido amniotico può aumentare lo sviluppo del feto. Altri studi hanno invece messo in relazione lo stress in gravidanza con un maggior rischio di disturbi per il nascituro, quali l'iperattività. Questa ricerca è volta quindi ad aumentare le conoscenze sui possibili effetti dello stress in gravidanza.

Gli esperti hanno studiato un gruppo di gestanti misurando in primis l'aumento degli ormoni dello stress nel sangue delle donne in concomitanza con l'amniocentesi, evidenziando che uno stress momentaneo della donna non influenza in alcun modo la quantità degli stessi ormoni nel liquido amniotico, quindi non influenza il feto.

Invece, quando lo stress è cronico, la donna presenta livelli alterati di ormone, il che favorisce il rilascio di ormoni dello stress (CRH) e questi risultano in eccesso anche nel liquido amniotico dove sembrano influenzare - accelerandola - la crescita del feto. "Una eccessiva accelerazione della crescita fetale potrebbe avvenire a spese del corretto sviluppo degli organi", ipotizza Ulrike Ehlert, psicologo che ha coordinato lo studio, ma serviranno ulteriori ricerche per capire se vi sono reali conseguenze per il bebè.

Gli esperti suggeriscono comunque alle donne che sono sottoposte a forti stress per periodi prolungati di farsi aiutare da specialisti per ritrovare un equilibrio.