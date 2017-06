Trump annuncia addio ad accordo Parigi su clima

La Casa Bianca - riporta in particolare la Cnn - avrebbe riferito al Congresso l'intenzione di Trump di "scaricare" l'accordo.

In un documento riportato da alcuni media americani e distribuito in Congresso dalla Casa Bianca per spiegare la decisione del presidente Donald Trump di ritirarsi dall'accordo sul clima di Parigi si legge che "l'accordo negoziato da Obama impone target non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, lasciando invece a paesi quali la Cina un lasciapassare per anni".