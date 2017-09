Trump aperto ad eliminare tetto debito pubblico

Donald Trump è aperto ad eliminare interamente il tetto del debito pubblico Usa. "Può essere discusso, ci sono un sacco di buone ragioni per farlo", ha risposto ad una domanda, come riferisce il pool dei corrispondenti al seguito del presidente.

Trump e i leader della minoranza dem hanno concordato di lavorare per togliere in modo permanente il tetto al debito pubblico, scrive il Wp, all'indomani dell'accordo fra il presidente e i dirigenti dell'opposizione per estendere di tre mesi il tetto del debito e il finanziamento delle attività governative.

L'obiettivo, secondo il quotidiano, è quello di togliere la necessità per il Congresso di aumentare periodicamente il limite all'indebitamento federale.

Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha osservato oggi che "il presidente ha incoraggiato i leader del Congresso a trovare una soluzione più definitiva al tetto del debito in modo che il voto non sia così frequentemente politicizzato".

Lo speaker della Camera Paul Ryan ha già fatto sapere di essere contrario ad ogni sforzo per togliere al Congresso il ruolo di approvare gli aumenti al tetto del debito