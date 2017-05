Trump arrivato al Quirinale, incontra Mattarella

Trump è entrato al Quirinale accompagnato dal segretario di Stato Rex Tillerson. Cravatta regimental e giacca sbottonata, Trump ha poi ricevuto gli onori militari nel cortile del Quirinale, prima di essere accolto dal presidente Sergio Mattarella e dare inizio al colloquio a due con una stretta di mano.

La First Lady è andata - come da programma - all'ospedale Bambino Gesù, per far visita ai piccoli assistiti dall'ospedale della Santa Sede.

Ivanka Trump si è invece recata a Sant'Egidio: in programma vi è l'incontro con i responsabili della comunità quindi un colloquio privato con un gruppo di donne africane strappate al traffico di esseri umani e allo sfruttamento.