Trump: "assicurazione per tutti" al posto di Obamacare

Allo stesso tempo l'ex tycoon vuole costringere le case farmaceutiche a negoziare direttamente con il governo i prezzi applicati dai servizi pubblici Medicare e Medicaid. Lo ha detto lo stesso Trump senza entrare nei dettagli durante un'intervista telefonica al Washington Post.

Il piano, ha detto Trump, è quasi pronto e il presidente eletto aspetterà la conferma del ministro della Sanità Tom Price per presentarlo insieme allo speaker della Camera Paul Ryan e al leader della maggioranza in Senato, Mitch McConnell. Quanto alle case farmaceutiche, Trump ha detto che esse "sono protette politicamente, ma non più".

Il presidente eletto ha inoltre previsto che i repubblicani in Congresso agiranno rapidamente e all'unisono nelle prossime settimane anche su altre priorità, inclusi i tagli alle tasse e la costruzione del muro al confine con il Messico.

E poi ha avvertito i repubblicani che se il partito dovesse ostacolare i suoi piani è pronto a usare i poteri del presidente - e Twitter - per far passare le sue proposte di legge. "Il Congresso non può tirarsi indietro perché il popolo non glielo permetterà", ha detto Trump.