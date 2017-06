Trump: "cancello accordo unilaterale fra Obama e Cuba"

"Cancello l'accordo unilaterale siglato da Obama" con Cuba. Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, annunciando nuove politiche per Cuba.

"Le politiche di Obama non hanno aiutato i cubani, hanno arricchito il regime" mette in evidenza Trump, criticando Obama anche per i diritti umani.

Il comunismo "ha distrutto Cuba", così come "ha distrutto ogni Paese dove è stato provato. Noi non staremo in silenzio di fronte all'oppressione del comunismo", ha affermato il presidente americano.