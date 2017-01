Trump: Casa Bianca, Theresa May a Washington venerdì

Il primo ministro inglese, Theresa May, incontrerà il presidente Usa Donald Trump venerdì prossimo. Lo afferma la Casa Bianca, che inizialmente aveva parlato di giovedì ma poi ha rettificato.

L'amministrazione Trump inizierà a tessere la settimana prossima le basi per un accordo commerciale con la Gran Bretagna per il dopo Brexit. Lo riferiscono i media americani citando alcune fonti, secondo le quali il presidente Donald Trump e il primo ministro inglese Theresa May ne parleranno la settimana prossima a Washington. Alcuni esponenti dell'amministrazione Trump hanno già avviato contatti con il ministro degli Esteri inglese, Boris Johnson.