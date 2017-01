Trump cede il suo amato smartphone

Al presidente è stato consegnato un dispositivo sicuro, approvato dall'Intelligence e dalla Sicurezza, con un numero di telefono che solo in pochi hanno.

Barack Obama descrivendo il telefono presidenziale aveva ammesso che non era divertente. ''Non si possono fare foto, non si possono inviare messaggi e non si può ascoltare la propria musica'' aveva detto al 'The Tonight Show'.